Zwei endgültige Barça-Abgänge schon fix

Auch im kommenden Sommer wird beim FC Barcelona wieder Kreativität gefragt sein, um neue Spieler an Bord holen zu können. Der auslaufende Vertrag von Robert Lewandowski (37) wird Gehaltsbudget freischaufeln, mit zwei zusätzlichen Verkäufen sollen Ablösen generiert werden.

Wie die ‚Sport‘ berichtet, hat sich Deco festgelegt, neben Ansu Fati (23), der aktuell als Leihspieler für die AS Monaco aufläuft, auch Marc-André ter Stegen (33) auf den Markt zu bringen. Die einstige La Masia-Hoffnungen ist genau wie auch der deutsche Schlussmann noch bis 2028 vertraglich gebunden.

Flick stimmt Plänen zu

Aufgrund der anstehenden Präsidentschaftswahl am 15. März stehen in Barcelona aktuell alle Uhren still. Der Transferplan für den Sommer soll aber bereits mit Trainer Hansi Flick besprochen und final abgestimmt sein.

Mit dem eingenommenen Budget sollen ein neuer Mittelstürmer und ein neuer Innenverteidiger finanziert werden. Für die Außenverteidiger-Position priorisieren die Katalanen laut der ‚Sport‘ eine interne Lösung aus der eigenen Jugend.