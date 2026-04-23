St. Pauli: Schock-Diagnose für Pereira Lage

Der FC St. Pauli muss lange auf Mathias Pereira Lage verzichten. Wie der Kiezklub mitteilt, hat sich der Portugiese im Training eine „komplexe Verletzung mit einem Kreuzbandriss“ zugezogen. Damit fällt der Offensivspieler für den Rest der Saison definitiv aus.

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Ein herber Rückschlag für die Hamburger im Abstiegskampf, schließlich war Pereira Lage ein wichtiger Leistungsträger. In 28 Partien kam der 29-Jährige zum Einsatz und steht bei zwei Toren und zwei Vorlagen. Vor der Saison war der Rechtsfuß ablösefrei von Stade Brest ans Millerntor gewechselt.