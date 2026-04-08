80 Millionen für zwei Bayern-Zugänge

Bislang spielt der FC Bayern eine beeindruckende Saison. Um den Erfolg auch im kommenden Jahr zu sichern, befinden sich die Münchner bereits auf der Suche nach externer Verstärkung.

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In dem Kontext bestätigt die ‚Sport Bild‘, was längst kein Geheimnis mehr ist: Sportvorstand Max Eberl und Sportdirektor Christoph Freund halten Ausschau nach einem Backup für Flügelflitzer Luis Díaz (29) sowie nach einem neuen Rechtsverteidiger. Das Sportmagazin führt aus, dass dem FCB für die zwei anvisierten Verpflichtungen knapp 80 Millionen Euro zur Verfügung stehen – vorausgesetzt, Spielerverkäufe füllen die Kasse.

An der Säbener Straße hoffe man darauf, dass João Palhinha (30/Tottenham Hotspur) und Bryan Zaragoza (24/AS Rom) von ihren jeweiligen Leihvereinen per Kaufklauseln dauerhaft unter Vertrag genommen werden. Darüber hinaus wird Min-jae Kim (29) weiterhin als Verkaufskandidat genannt.

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Viele Namen im Visier

Derweil hat der Bundesliga-Tabellenführer längst zahlreiche Kandidaten für besagte Planstellen ins Visier genommen. Als Wunschlösung für hinten rechts gilt Givairo Read (19/Feyenoord Rotterdam), Josh Acheampong (19/FC Chelsea) soll aber auch ein Thema sein.

Für die Linksaußen-Position geistern deutlich mehr Namen durch die Münchner Geschäftsstelle, darunter Nico Williams (23/Bilbao), Said El Mala (19/Köln), Rayane Messi (18/Straßburg, verliehen an NEOM SC), Yan Diomande (19/Leipzig), Malick Fofana (20/Lyon), Bazoumana Touré (20/Hoffenheim), Kevin Schade (24/Brentford) und Phil Foden (25/Manchester City).

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Übrigens: Auf etwaige Kaderbewegung müssten Eberl & Co. im Fall der Fälle natürlich zusätzlich reagieren. Beispielsweise bleibt abzuwarten, ob Manuel Neuer (40) noch ein weiteres Jahr dranhängt. Ansonsten fahnden die Bayern nach einem erfahrenen Ersatz als Nummer zwei, während Jonas Urbig (22) zum Stammkeeper aufgebaut werden soll. Daniel Heuer Fernandes (33/HSV) und Oliver Baumann (35/Hoffenheim) gehören zu den Kandidaten.