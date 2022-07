Hertha bindet Eitschberger

Julian Eitschberger verlängert seinen Vertrag bei Hertha BSC langfristig bis 2026. Der 18-jährige Rechtsverteidiger stammt aus dem Nachwuchs der Berliner und konnte in der vergangenen Saison erste Einsatzminuten sammeln.

Fredi Bobic freute sich über die Verlängerung und sagt: „Wir freuen uns sehr, dass wir in Julian ein weiteres Eigengewächs aus unserer Akademie langfristig an Hertha BSC binden konnten. Wir möchten ihn bestmöglich in seiner Entwicklung als Profi begleiten. Er bringt Talent und Mentalität mit, das wollen wir weiter fördern.“