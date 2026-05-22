Nagelsmann tanzt auf der Rasierklinge

Seit dem gestrigen Donnerstag ist die Sensation offiziell, Manuel Neuer feiert sein DFB-Comeback und will seine fünfte WM in Angriff nehmen. Will, denn spätestens seit dem heutigen Freitag wachsen die Zweifel an der Turnierteilnahme des 40-Jährigen.

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Beim morgigen Pokalfinale gegen den VfB Stuttgart (20 Uhr) wird Jonas Urbig (22) für den FC Bayern im Tor stehen. Bei Neuer macht mal wieder die Wade einen Einsatz unmöglich. Nicht das erste Mal in dieser Saison. Allein in den zurückliegenden 13 Monaten hat sich der Schlussmann an 127 Tagen mit muskulären Problemen herumplagen müssen.

Das an sich wäre kein Problem. Für Neuer ist das Karriereende bereits klar sichtbar. Aller Voraussicht nach geht der mehrfache Welttorhüter nun wohl endgültig in sein letztes Jahr in München. Die DFB-Nominierung lässt dies aber in einem durchaus fragwürdigen Licht erscheinen.

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Schon ungeachtet der Verletzungshistorie ist die Kritk an der Aktion groß. Oliver Baumann soll die Entscheidung zwar professionell aufgenommen haben, Nagelsmann versuchte aber erst gar nicht, einen Hehl daraus zu machen, dass es „ein Schlag für Oli“ war.

Falsche Versprechungen

Zumal der designierten Nummer eins angeblich völlig andere Versprechen gemacht wurden. Laut ‚Bild‘-Chefreporter Christian Falk wurde Baumann zugesichert, dass ihn Neuer nur im Falle einer Verletzung verdrängen würde.

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‚Sky‘-Experte Dietmar Hamann will zudem „aus erster Hand“ erfahren haben, dass Baumann bereits im März zugesichert wurde, er wird die Nummer eins in Nord- und Mittelamerika sein. Eine mögliche Neuer-Rückkehr würde daran „nichts ändern“ und es bestünde lediglich die Möglichkeit, dass der Bayern-Keeper „als Nummer zwei, vielleicht auch als Nummer drei“ mitfährt.

Auch das wäre für Nagelsmann alles kein Problem, Schnee von gestern, wenn Deutschland am 19. Juli mit Neuer im Tor den fünften Titel gewinnt. Sollte sich die Wadenverletzung aber doch als schlimmer herausstellen, steht der DFB im Allgemeinen und Nagelsmann im Speziellen vor einem kommunikativen Scherbenhaufen.

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Schon jetzt steht der Fußballbund mit heruntergelassenen Hosen da. Nagelsmann räumte bei der gestrigen Präsentation unumwunden ein, dass die Kaderbekanntgabe auch aufgrund der Verletzten verschoben wurde. Spieler wie Felix Nmecha (25) sollten noch etwas mehr Zeit bekommen. Beim ursprünglichen Termin am 12. Mai wäre der BVB-Star wohl noch nicht dabei gewesen. Dass Neuer verletzt ist, war allerdings auch gestern schon klar.

Neun Tage bleiben

Bezüglich der WM-Teilnahme gibt Max Eberl erstmal Entwarnung. „Die WM ist nicht in Gefahr, aber er kann morgen nicht spielen. Es ist einfach zu kurz nach der Verletzung, die am Samstag passiert ist. Dementsprechend macht es keinen Sinn, ihn im Pokalfinale ins Tor zu stellen mit dem Risiko, dass er sich schwer verletzen könnte“, erklärt der Bayern-Sportvorstand.

In neun Tagen tritt die DFB-Elf zum vorletzten Testspiel gegen Finnland an. Der Gedanke, dass Baumann gegen die Skandinavier im Tor stehen, Neuer ihn aber bei der WM verdrängen wird, ist wohl nicht nur für den Degradierten selbst gewöhnungsbedürftig.