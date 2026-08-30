Menü Suche
Kommentar 2
Offiziell Süper Lig

Alle Details veröffentlicht: Gala verpflichtet Leão

Der Wechsel von Rafael Leão zu Galatasaray ist in trockenen Tüchern. Die Türken veröffentlichen sämtliche Zahlen zum Deal.

von Dominik Schneider - Quelle: galatasaray.org
1 min.
Rafael Leão im Milan-Trikot @Maxppp

Leroy Sané (30) bekommt einen namhaften Partner zur Vervollständigung der Flügelzange bei Galatasaray. Wie der türkische Spitzenklub mitteilt, hat man sich mit dem AC Mailand auf einen Wechsel von Rafael Leão (27) verständigt. Der portugiesische Flügelstürmer erhält einen Vertrag bis 2030.

Unter der Anzeige geht's weiter

Als Ablöse fließen der offiziellen Mitteilung zufolge 38 Millionen Euro nach Italien. Milan sichert sich darüber hinaus eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von 20 Prozent.

Neben der Vertragslaufzeit macht der Istanbuler Traditionsklub auch die finanziellen Rahmenbedingungen des Profis öffentlich. So wird Leão ab sofort garantierte zehn Millionen Euro netto pro Jahr kassieren.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (2)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Süper Lig
Serie A
Galatasaray
Mailand
Rafael Leão

Weitere Infos

Süper Lig Süper Lig
Serie A Serie A
Galatasaray Logo Galatasaray Istanbul
Mailand Logo AC Mailand
Rafael Leão Rafael Leão
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert