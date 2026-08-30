Alle Details veröffentlicht: Gala verpflichtet Leão
Der Wechsel von Rafael Leão zu Galatasaray ist in trockenen Tüchern. Die Türken veröffentlichen sämtliche Zahlen zum Deal.
Leroy Sané (30) bekommt einen namhaften Partner zur Vervollständigung der Flügelzange bei Galatasaray. Wie der türkische Spitzenklub mitteilt, hat man sich mit dem AC Mailand auf einen Wechsel von Rafael Leão (27) verständigt. Der portugiesische Flügelstürmer erhält einen Vertrag bis 2030.
Als Ablöse fließen der offiziellen Mitteilung zufolge 38 Millionen Euro nach Italien. Milan sichert sich darüber hinaus eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von 20 Prozent.
Profesyonel futbolcu Rafael Alexandre Da Conceição Leão’nun transferi konusunda, oyuncunun kulübü AC Milan S.p.A. ile anlaşmaya varılmıştır.— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 30, 2026
Bu kapsamda, futbolcunun kulübüne toplam 38.000.000 Euro tutarında sabit transfer bedeli ödenecektir. Ayrıca, futbolcunun bir sonraki… pic.twitter.com/7ilJsUOQtu
Neben der Vertragslaufzeit macht der Istanbuler Traditionsklub auch die finanziellen Rahmenbedingungen des Profis öffentlich. So wird Leão ab sofort garantierte zehn Millionen Euro netto pro Jahr kassieren.
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