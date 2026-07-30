Bahn frei für Newcastle: Jaissle tritt zurück

Der Wechsel von Matthias Jaissle zu Newcastle United nimmt konkrete Formen an. Wie Sacha Tavolieri berichtet, hat der Deutsche bei Arbeitgeber Al Ahli seinen offiziellen Rücktritt eingereicht. Mit den Magpies soll sich der 38-Jährige bereits verständigt haben, die Nachfolge von Eddie Howe anzutreten.

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Jaissle trainierte Al Ahli seit Sommer 2023 und holte dort einen Punkteschnitt von 2,15 pro Partie. Beim Saudi-Klub soll nun der kürzlich bei Nottingham Forest freigestellte Vítor Pereira den Ex-Salzburger ersetzen. Tavolieri zufolge laufen die Verhandlungen mit dem portugiesischen Übungsleiter bereits.