Der FC Bayern bemüht sich um die Verpflichtung von Mittelfeldspieler Bara Sapoko Ndiaye, der bereits in der vergangenen Saison auf Leihbasis für die Münchener auflief. Die Verhandlungen mit Baras Arbeitgeber Gambinos Stars habe der Rekordmeister bereits aufgenommen, berichtet ‚Sky‘.

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Mit dem Klub aus Gambia pflegen die Bayern eine Kooperation, dennoch seien die Gespräche kein Selbstläufer. Der Spieler selbst, der auch von anderen Klubs umworben wird, wolle aber in jedem Fall zurück an die Säbener Straße wechseln.

Immerhin vier Einsätze sammelte Bara während seiner Leihe, die viele im Vorfeld für einen reinen PR-Gag gehalten hatten. Dabei wusste der spätere WM-Fahrer durchaus zu gefallen. Mit seinen gerade mal 18 Jahren steht der Senegalese noch am Anfang einer vielversprechenden Karriere.