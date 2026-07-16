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Bundesliga

Verhandlungen: Bayern bastelt an Neuzugang Nummer drei

Mehr als 100 Millionen Euro hat der FC Bayern für Ismael Saibari und Nathaniel Brown ausgegeben. Der nächste Wunschspieler wäre deutlich günstiger, ist aber offenbar nicht ganz leicht zu bekommen.

von Tobias Feldhoff - Quelle: Sky
1 min.
Bara Sapoko Ndiaye erhält Anweisungen von Vincent Kompany @Maxppp

Der FC Bayern bemüht sich um die Verpflichtung von Mittelfeldspieler Bara Sapoko Ndiaye, der bereits in der vergangenen Saison auf Leihbasis für die Münchener auflief. Die Verhandlungen mit Baras Arbeitgeber Gambinos Stars habe der Rekordmeister bereits aufgenommen, berichtet ‚Sky‘.

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Mit dem Klub aus Gambia pflegen die Bayern eine Kooperation, dennoch seien die Gespräche kein Selbstläufer. Der Spieler selbst, der auch von anderen Klubs umworben wird, wolle aber in jedem Fall zurück an die Säbener Straße wechseln.

Immerhin vier Einsätze sammelte Bara während seiner Leihe, die viele im Vorfeld für einen reinen PR-Gag gehalten hatten. Dabei wusste der spätere WM-Fahrer durchaus zu gefallen. Mit seinen gerade mal 18 Jahren steht der Senegalese noch am Anfang einer vielversprechenden Karriere.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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