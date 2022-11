Forte kritisiert Bielefelder Führung

Uli Forte lässt kein gutes Haar an der Vereinsführung von Arminia Bielefeld. „Ehrlicherweise habe ich nicht die Unterstützung gespürt, die ich mir gewünscht hätte. Ich habe mich oft allein gefühlt. Es gab schnell sehr viel Kritik und wenig miteinander“, erklärt der Schweizer Trainer gegenüber dem ‚kicker‘ und kritisiert auch das Verhältnis zu Sportchef Samir Arabi: „Es war im Nachhinein betrachtet von Beginn an bis zum Ende unterkühlt. Ich habe von Samir Arabi seit dem Trennungsgespräch in seinem Büro nichts mehr gehört, gelesen oder gesehen.“

Forte wurde bereits Mitte August nach vier Zweitligaspielen entlassen. Für den 48-Jährigen übernahm Daniel Scherning, der den Absteiger aber bislang noch nicht aus dem Tabellenkeller führen konnte. Forte ist seit seiner Entlassung vereinslos und würde gerne nach Deutschland zurückkehren: „Natürlich bleibt es nach wie vor ein Ziel, wieder in der deutschen Bundesliga zu trainieren. Dann mit einem längeren Engagement.“