TSG: Hopp verhindert Schicker-Abschied

Das große Personalbeben bei der TSG Hoffenheim wurde zumindest vorübergehend gestoppt. Das berichtet der ‚kicker‘. Demnach habe Mäzen Dietmar Hopp beim Landgericht Heidelberg bereits vergangene Woche einen Antrag auf Verfügung im einstweiligen Rechtsschutz zur Untersagung der Durchführung der für den heutigen Montag geplanten Gesellschafterversammlung eingereicht. Diesem wurde stattgegeben, sodass das Vereinsmeeting gerichtlich untersagt wurde.

Unter der Anzeige geht's weiter

Christoph Henssler, Ex-Ultra und der interimistische Vorsitzende der TSG hatte das Treffen angesetzt, um Andreas Schicker im Zuge der im Verein tobenden Machtkämpfe als Geschäftsführer abzuberufen und zum Sportdirektor zu degradieren. Dieser sprach am Wochenende von einem „Kasperl-Theater“ und kündigte seinen Abschied an, falls der geplante Vorgang umgesetzt würde. Parallel dazu stellte auch Trainer Christian Ilzer seinen möglichen Abgang in Aussicht. Hopp stellte sich demonstrativ hinter die beiden Erfolgsgaranten des aktuellen Hoffenheimer Höhenflugs. Für den Moment bleibt Schicker im Amt, wie es in der Causa langfristig weitergeht, ist derzeit völlig unklar.

Update (19:06 Uhr): Die TSG gibt offiziell bekannt, dass Schicker gemäß eines Vorstandsbeschlusses im Amt bleibt. Henssler wiederum hat seinen sofortigen Rücktritt bekannt gegeben. Der frühere Vorstand Jörg Albrecht wird den Verein in den nächsten vier Wochen kommissarisch leiten.