Cuisance in Marseille aussortiert – Nagelsmanns Pläne mit den Leihspielern

Michael Cuisance (21, Olympique Marseille)

Olympique Marseille wird die Kaufoption für Michael Cuisance wohl nicht ziehen. Der Mittelfeldspieler wurde außerdem von Trainer Jorge Sampaoli für die restlichen beiden Spiele der Saison aus dem Kader verbannt. Grundsätzlich ist Cuisance ein hochveranlagter Fußballer, konnte sich aber weder bei Borussia Mönchengladbach noch bei den Bayern oder in Marseille durchsetzen. Da er zusätzlich als schwieriger Charakter gilt, erscheint es derzeit unwahrscheinlich, dass Nagelsmann auf ihn baut.

Adrian Fein (22, PSV Eindhoven)

Die PSV Eindhoven plant keine Festverpflichtung. Mehr als gelegentliche Einsätze als Ergänzungsspieler gab es für den gebürtigen Münchner nicht. Im zentralen Mittelfeld ist der FC Bayern mit Nationalspielern besetzt und plant darüber hinaus noch eine Verpflichtung auf Top-Niveau. Dementsprechend wird Fein für Nagelsmann wahrscheinlich keine Option darstellen.

Chris Richards (21, TSG 1899 Hoffenheim)

Chris Richards Leihe zur TSG Hoffenheim verläuft aus Sicht der Bayern-Verantwortlichen zufriedenstellend. Dank regelmäßiger Einsätze entwickelt sich der Innenverteidiger gut. Die Kraichgauer denken über eine Festverpflichtung nach – jedoch dürfte Richards auch für Nagelsmanns Planungen interessant sein. Der künftige Bayern-Trainer präferiert schnelle Verteidiger.

Christian Früchtl (21, 1. FC Nürnberg)

Hinter der Zukunft von Christian Früchtl steht ein großes Fragezeichen. Mit Manuel Neuer und Alexander Nübel hat er den amtierenden Welttorhüter und seinen auserkorenen Nachfolger vor der Nase. Auch unter Nagelsmann wird sich an Früchtls Position unabhängig von der Personalie Nübel nichts ändern. Für Früchtl käme maximal die Position als Nummer drei in Frage.

Joshua Zirkzee (19, Parma Calcio)

Wegen des Abstiegs in die Serie B wird der FC Parma die Kaufoption über 15 Millionen Euro für Joshua Zirkzee nicht ziehen. Ein Verbleib wäre nach mageren vier Einsätzen als Einwechselspieler ohnehin unwahrscheinlich gewesen. Dank seiner Körpergröße kommt er Spielertypen wie Yussuf Poulsen oder Alexander Sörloth nah. Das könnte Zirkzee in die Karten spielen.

Lars Lukas Mai (21, SV Darmstadt 98)

Beim SV Darmstadt ist Lars Lukas Mai gesetzt. Der 21-jährige Innenverteidiger sammelte fleißig Einsätze in der 2. Bundesliga und in der U21-Nationalmannschaft. Nagelsmann bevorzugt jedoch eine andere Art von Innenverteidiger. Ihm sind Schnelligkeit und Agilität wichtiger als reine physische Präsenz.

Oliver Batista Meier (20, SC Heerenveen)

Die Leihe von Oliver Batista Meier zum SC Heerenveen lief nicht so erfolgreich wie erhofft. Das deutsche Top-Talent verspielte in der Hinrunde seinen Stammplatz und kam zuletzt im Februar zum Einsatz. Spielerisch erinnert der technisch versierte Spielmacher an Dani Olmo. Wenn Nagelsmann einen solchen Spieler will und bereit ist, Batista Meier zu fördern, könnte er in dessen Planungen eine Rolle spielen.

Leon Dajaku (20, Union Berlin)

Magere drei Einsätze stehen für Leon Dajaku bei Union Berlin zu Buche. Krankheit und Verletzungen bremsten den Angreifer während seiner Leihe zu den Köpenickern aus. Im qualitativ außergewöhnlich gut besetzten Angriff der Bayern wird für den 20-Jährigen wahrscheinlich kein Platz sein. Eine erneute Leihe würde Sinn ergeben.