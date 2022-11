Rüdiger will alles gewinnen | Toney sticht ins City-Herz

Rüdiger mit Ansage

Antonio Rüdiger ziert die Titelseite der spanischen ‚as‘. In seinem ausführlichen Interview gibt sich der 29-jährige Innenverteidiger wie auf dem Platz – gewohnt kampfbereit und entschlossen: „Wir wollen die sechs Titel!“ Außerdem berichtet der Deutsche über seinen Wechsel zu Real Madrid: „Barcelona hatte auch angeklopft, aber für mich ist Madrid mehr als nur ein Traum.“ Derzeit pendelt Rüdiger zwischen Startelf und Bank.

Toney lässt Southgate alt aussehen

In England tummelt sich Ivan Toney auf dem Cover des ‚Mirror‘ und des ‚Sunday Express‘. Ersterer titelt: „Schroff abgewiesener England-Star bezwingt Champions“. Damit wird auf die Nichtnominierung Toneys für Englands WM-Aufgebot angespielt. Gestern sorgte der 26-jährige Stürmer mit einem Doppelpack für den späten 2:1-Auswärtssieg seines FC Brentfords bei Meister Manchester City. Durchaus überraschend, dass der drittbeste Scorer der Premier League (zehn Tore und zwei Vorlagen in 14 Spielen) nicht in Katar dabei sein wird.

Milan will Ziyech

Der AC Mailand hat wohl einiges vor im Winter. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, ist Milans Interesse an Hakim Ziyech neu entflammt. Bereits im Sommer wollte man den 29-Jährigen nach Italien locken. Das Preisschild soll unter 20 Millionen Euro liegen, das Gehalt bei sechs Millionen Euro. Der marokkanische Offensivmann kommt beim FC Chelsea seit seinem Wechsel vor etwa zwei Jahren nicht richtig zum Zug. Im Umkehrschluss sollen Yacine Adli (22) und Fodé Ballo-Touré (25) die Modestädter verlassen.