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Weltmeisterschaft

Andrichs klare Ansage an Nagelsmann

von Martin Schmitz - Quelle: Sky
Robert Andrich im Trikot von Bayer Leverkusen @Maxppp

Robert Andrich hat seinen WM-Traum noch nicht aufgegeben. Das erklärte der Kapitän von Bayer Leverkusen bei ‚Sky‘ im Anschluss an das verlorene DFB-Pokal-Halbfinale gegen den FC Bayern (0:2): „Ich habe noch keinen Urlaub gebucht. Ich möchte dabei sein. Ich glaube, ich habe etwas zu bieten, was einer Gruppe sehr guttut.“

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Bei der Heim-Europameisterschaft vor zwei Jahren hatte der 31-Jährige noch bei allen Turnierspielen der DFB-Elf in der Startformation gestanden. In der WM-Qualifikation absolvierte Andrich lediglich einen Kurzeinsatz gegen Nordirland (1:0) und wurde anschließend von Bundestrainer Julian Nagelsmann nicht mehr in den Kader berufen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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