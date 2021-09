BVB: Hoffnung auf lange Rose-Amtszeit

Hans-Joachim Watzke glaubt an eine langfristige Zusammenarbeit mit dem neuen Borussia Dortmund-Trainer Marco Rose. Der Geschäftsführer sagt der ‚Welt‘: „Wir hatten auch in den vergangenen Jahren die eine oder andere gute Idee in der Trainerfrage, doch manchmal passt es trotzdem nicht zusammen. Mit Marco passt es. Das Ziel ist natürlich, möglichst lange zusammenzuarbeiten.“

Watzke weiter: „Ich habe auch erstmals seit langer Zeit wieder das Gefühl, dass das nicht so unrealistisch ist. Marco steht für einen aggressiven Stil. Der passt zur DNA des BVB.“ Rose war im Sommer von Borussia Mönchengladbach zu Schwarz-Gelb gekommen und unterschrieb einen Vertrag bis 2024.