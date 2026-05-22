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Offiziell 2. Bundesliga

Hannover holt ersten Sommer-Neuzugang

von Martin Schmitz - Quelle: hannover96.de
1 min.
Christian Titz hat gut lachen @Maxppp

Hannover 96 zieht den ersten Sommerneuzugang an Land. Wie die Niedersachsen bekanntgeben, wechselt Talent Yunus Ünal ablösefrei von Hertha BSC an die Leine. Über die Vertragslänge macht der Klub keine Angabe. „Yunus ist ein spielstarker Schienenspieler, der ein sehr interessantes Profil mitbringt. Er vereint Tempo, Dynamik und Torgefahr mit einer hohen Flexibilität auf der linken Seite. In seinem Jahrgang zählt Yunus sicherlich zu den spannendsten Talenten für seine Position in Deutschland. Wir trauen ihm zu, sich bei uns im Profibereich zu etablieren“, lässt sich 96-Sportdirektor Ralf Becker zitieren.

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Hannover 96
𝗛𝗲𝗿𝘇𝗹𝗶𝗰𝗵 𝘄𝗶𝗹𝗹𝗸𝗼𝗺𝗺𝗲𝗻! 🤝

Der erste externe #H96-Neuzugang für die Saison 2026/27 ist ein deutscher Juniorennationalspieler. Yunus #Ünal wechselt ablösefrei von Hertha BSC an den Maschsee. ✍️

#NiemalsAllein ⚫⚪💚
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Ünal war in Berlin vor allem für die U19 der Hertha aktiv und absolvierte 26 Pflichtspieleinsätze, in denen ihm zwölf Treffer und vier Vorlagen gelangen. Zudem stand der Flügelspieler fünfmal für die U23 in der Regionalliga Nordost auf dem Feld, erzielte in den ersten drei Spielen drei Tore und bereitete einen weiteren Treffer vor. „Ich freue mich sehr über den Wechsel zu Hannover 96. Der Klub steht mittlerweile dafür, dass hier junge Spieler gut integriert und gefördert werden, um bestmöglich im Profifußball Fuß zu fassen“, so der ehemalige U17-Nationalspieler.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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