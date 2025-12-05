Überraschender Torwartwechsel in Mainz

Der FSV Mainz 05 wird beim heutigen Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach (20:30 Uhr) wohl nicht auf Lasse Rieß setzen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, soll überraschend Daniel Batz im Tor stehen. Der 34-Jährige soll Robin Zentner vertreten, der mit Problemen im Adduktorenbereich fehlt.

Zuletzt hatte Rieß für den 31-Jährigen gespielt. Schuld an Gegentreffern war der 24-Jährige nicht, dennoch soll sein zehn Jahre älterer Konkurrent dem Tabellenschlusslicht gegen die Fohlen wohl mehr Sicherheit verschaffen. Batz war vor zweieinhalb Jahren vom 1. FC Saarbrücken zu den Rheinhessen gewechselt und kommt bisher auf fünf Bundesligaspiele – Rieß auf sechs.