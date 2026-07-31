Vier Neue: Diese Bayer-Elf soll Titel holen

Laut Fernando Carro wird Bayer Leverkusen in den nächsten Jahren nach 2024 erneut deutscher Meister. „2028 oder 2029“, prognostizierte der Bayer-Boss in einem Interview Anfang März. Gelingen soll dies mit dem neuen Trainer Carles Martínez sowie zahlreichen Supertalenten, die in diesem und im vergangenen Jahr verpflichtet wurden.

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Die teuren Neuzugänge Afonso Moreira (21) und Kennet Eichhorn (17) sollen in dieser Saison schon eine tragende Rolle spielen. Zudem wird von Ibrahim Maza (20), Montrell Culbreath (18) und Christian Kofane (20) der nächste Entwicklungsschritt erwartet.

Ein Dämpfer: Der Abgang von Leistungsträger von Alejandro Grimaldo (30/Atlético Madrid). Der spielstarke Miguel Gutiérrez (25) ist Favorit auf Grimaldos Nachfolge, die Verhandlungen sind bereits fortgeschritten.

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Der ‚Bild‘ zufolge soll im Falle der Gutiérrez-Verpflichtung ein defensivstarker Gegenpart für die rechte Seite kommen. Kandidaten sind bislang noch nicht durchgesickert. Mit dem alternden Lucas Vázquez (35) und dem verletzungsanfälligen Arthur (23) ist die Rechtsverteidiger-Position bis dato die Schwachstelle im Leverkusener Kader.

Die potenzielle Bayer-Elf 2026/27