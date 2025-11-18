M’gladbach: Streicht Polanski einen großen Namen?

Am kommenden Samstag (15:30 Uhr) muss Borussia Mönchengladbach bei Schlusslicht 1. FC Heidenheim ran. Mit an Bord sein könnte dabei nach seiner Meniskusverletzung wieder Kapitän Tim Kleindienst (29). Auch Robin Hack (27/nach Innenmeniskusriss) und Jens Castrop (22/nach Rotsperre) werden wieder mit von der Partie sein.

Die Rückkehrer sorgen womöglich dafür, dass mindestens ein großer Name aus dem Kader gestrichen wird. Laut einem Bericht der ‚Bild‘ ist Mittelfeldstratege Kevin Stöger (32) ein ernsthafter „Rauswurf-Kandidat“. Auch Offensivmann Giovanni Reyna (23) dürfe „sich nicht zu sicher fühlen“.

Reyna konnte aber immerhin am Samstag beim 2:1-Testspielsieg der USA gegen Paraguay Selbstvertrauen tanken, erzielte seinen ersten Länderspieltreffer seit 20 Monaten. Für Stöger läuft es derzeit allerdings nicht rund. Der Routinier hat seinen Stammplatz verloren, saß beim Derby gegen den 1. FC Köln (3:1) zum zweiten Mal in dieser Saison 90 Minuten auf der Bank. Nun droht ihm gar der Tribünenplatz.