Upamecano-Poker: Jetzt geht alles ganz schnell

Im Poker um Dayot Upamecano kommt es wohl schneller zu einer Entscheidung als bislang angenommen. Hieß es zunächst, dem Innenverteidiger bleibe bis Mitte Februar Zeit, das Angebot zur Verlängerung seines auslaufenden Vertrags anzunehmen, ist im ‚Bild‘-Podcast ‚Bayern Insider‘ jetzt vom 1. Februar die Rede.

Nimmt Upamecano die Offerte bis Sonntag nicht an, werde sich der Rekordmeister nach Alternativen für den 27-jährigen Innenverteidiger umschauen.

Um einen ablösefreien Upa-Abschied zu verhindern, bieten die Bayern dem Franzosen ein Jahresgehalt von bis zu 20 Millionen Euro, ein Handgeld in selbiger Höhe und eine ab 2027 gültige 60-Millionen-Ausstiegsklausel.