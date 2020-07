Anderlecht leiht Luckassen

Derrick Luckassen bleibt ein weiteres Jahr beim RSC Anderlecht. Wie der belgische Klub mitteilt, wird der Innenverteidiger erneut von der PSV Eindhoven ausgeliehen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 25-jährige Luckassen spielte schon in der vorzeitig abgebrochenen Spielzeit auf Leihbasis in Anderlecht und kam in 18 Ligaspielen zum Einsatz. In der Saison 2018/19 stand der ehemalige U21-Nationalspieler bei Hertha BSC unter Vertrag. Damals absolvierte er vier Bundesliga-Spiele.