Bayern denkt an Schenk

Die Kaderplanung auf der Torwartposition beim FC Bayern ist noch sehr offen. Laut ‚Absolut Bayern‘ haben die Münchner dabei auch die Entwicklung von Johannes Schenk auf dem Schirm. Der 23-Jährige wechselte 2024 von der Säbener Straße zu Preußen Münster. Aktuell ist Schenk an den SK Beveren in die belgische Liga verliehen. Dort entwickelte sich der Schlussmann schnell zur neuen Nummer eins. Der FCB besitzt eine Rückkaufoption für Schenk.

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Dass die Bayern die Leistungen des Eigengewächses durchaus im Auge haben, verleitet den jungen Torhüter aber nicht zum Träumen. „Für mich geht es jetzt darum, in dieser Saison das Maximum aus mir herauszuholen, mich jeden Tag weiterzuentwickeln und der Mannschaft bestmöglich zu helfen. Alles Weitere wird sich zeigen. Ich bin sehr ambitioniert und möchte in meiner Karriere immer den nächsten Schritt machen und auf dem höchstmöglichen Niveau spielen“, so der gebürtige Schweinfurter.