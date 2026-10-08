Menü Suche
Kommentar 3
Bundesliga

Bayern denkt an Schenk

von Dominik Schneider - Quelle: Absolut Bayern
1 min.
Johannes Schenk für Münster im Einsatz @Maxppp

Die Kaderplanung auf der Torwartposition beim FC Bayern ist noch sehr offen. Laut ‚Absolut Bayern‘ haben die Münchner dabei auch die Entwicklung von Johannes Schenk auf dem Schirm. Der 23-Jährige wechselte 2024 von der Säbener Straße zu Preußen Münster. Aktuell ist Schenk an den SK Beveren in die belgische Liga verliehen. Dort entwickelte sich der Schlussmann schnell zur neuen Nummer eins. Der FCB besitzt eine Rückkaufoption für Schenk.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dass die Bayern die Leistungen des Eigengewächses durchaus im Auge haben, verleitet den jungen Torhüter aber nicht zum Träumen. „Für mich geht es jetzt darum, in dieser Saison das Maximum aus mir herauszuholen, mich jeden Tag weiterzuentwickeln und der Mannschaft bestmöglich zu helfen. Alles Weitere wird sich zeigen. Ich bin sehr ambitioniert und möchte in meiner Karriere immer den nächsten Schritt machen und auf dem höchstmöglichen Niveau spielen“, so der gebürtige Schweinfurter.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (3)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Jupiler Pro League
FC Bayern
Beveren
Münster
Johannes Schenk

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Jupiler Pro League Jupiler Pro League
FC Bayern Logo FC Bayern München
Beveren Logo Beveren
Münster Logo SC Preußen 06 Münster
Johannes Schenk Johannes Schenk
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert