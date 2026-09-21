„Bin enttäuscht“: Macht Kurucay den Schalke-Abflug?

Hasan Kurucay (29) darf den FC Schalke 04 im kommenden Sommer nach aktuellem Stand der Dinge ablösefrei verlassen. Die Knappen würden den auslaufenden Vertrag gerne verlängern, bislang sind die Verantwortlichen aber offenbar noch nicht an den Innenverteidiger herangetreten.

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Im Anschluss an das gestrige 0:0-Unentschieden gegen die SV Elversberg sagte der Türke: „Ich habe vom Verein gar nichts gehört. Was passiert, sehen wir am Ende. Wenn mein Vertrag ausläuft, dann weiß ich: Ich werde nicht vereinslos sein. Da habe ich keinen Stress.“

Und weiter: „Natürlich bin ich ein bisschen enttäuscht, wenn ich sehe, dass meine Teamkollegen mit guten Leistungen neue Verträge bekommen und ich als Führungsspieler ohne neuen Vertrag dastehe. Aber ich fokussiere mich auf die Spiele und darauf, am Saisonende den Klassenerhalt zu erreichen.“

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Verlängert Kurucay noch?

Auf den Frust des Stammspielers angesprochen erläutert Sportvorstand Frank Baumann gegenüber der ‚Bild‘: „Hasan ist jemand, der seit mehr als einem Jahr richtig gute Leistungen bringt, wir sind sehr zufrieden mit ihm und seiner Entwicklung. Wir hatten bei den Verlängerungen zunächst andere Prioritäten, das stimmt, aber wir sind entspannt und werden uns zu gegebener Zeit mit Hasan und seinem Berater zusammensetzen.“

Trotz der bislang ausgebliebenen Kontaktaufnahme von Seiten der Schalker soll sich Kurucay nach Informationen der ‚WAZ‘ pudelwohl in Gelsenkirchen fühlen. Gute Voraussetzungen für eine Verlängerung also. Dazu müsste der Bundesligist aber erstmal auf den 1,88 Meter großen Rechtsfuß zugehen. Und sollte sich dafür wohl nicht mehr allzu viel Zeit lassen.