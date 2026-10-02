DFB-Debütant Baur: Klopp zieht großen Vergleich

Vor eineinhalb Jahren spielte Mika Baur noch für Dynamo Dresden in der dritten Liga. In der vergangenen Saison gelang dem heute 22-Jährigen dann der Durchbruch beim SC Paderborn, es folgte der Sechs-Millionen-Wechsel zu Celtic Glasgow in die „fieseste Liga der Welt“, wie Jürgen Klopp meint.

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Der Bundestrainer hat Respekt vor Baurs Entscheidung, nach Schottland zu gehen: „Und sich da mit dieser physischen Voraussetzung durchzusetzen und sich das anzutun, das ist schon sehr speziell.“ Dort legte Baur („Ich war nicht mal Stammspieler in der U21“) einen guten Start hin – und wurde völlig überraschend für den DFB-Kader nominiert.

Beim gestrigen 2:0-Sieg gegen Serbien wurde der Sohn von Handball-Weltmeister Markus Baur dann zum 1000. Debütanten der DFB-Geschichte. Klopp war im Anschluss erneut voll des Lobes für Baur. „Das haben wir jetzt echt gesehen, dass er ein wunderbarer Fußballer ist“, so der 59-Jährige, der einen großen Vergleich bemühte.

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Baur wie Vitinha

Klopp: „Es gibt bei einem mehrmaligen Champions-League-Sieger einen Spieler, an den er mich ständig erinnert. Nicht nur optisch, sondern auch von der ganzen Veranlagung.“ Einen Namen nannte Klopp nicht, doch es dürfte Paris St. Germains Weltklasse-Strippenzieher Vitinha (26) gemeint sein.

Der Portugiese ist wie Baur ein Ballmagnet im Mittelfeld. Die beiden dunkelhaarigen Lockenköpfe sind ähnlich kleingewachsen, wissen sich aber zu behaupten und sind ihren Gegenspielern im Kopf sowie technisch oft einen Schritt voraus.

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Auch Celtic-Trainer Martin O’Neill beschreibt Baur positiv: „Er ist ein Spieler mit hervorragenden Anlagen und großartiger Technik. Mika wird eine wichtige Rolle bei unserem Spielaufbau einnehmen und ist zudem sehr vielseitig einsetzbar.“ Beim kommenden Länderspiel in Thessaloniki gegen Griechenland (Sonntag, 20:45 Uhr) hat Baur die Chance auf sein zweites Länderspiel.