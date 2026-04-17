Barça reicht Beschwerde ein | Klopp doch zu Real?

Barcelona bietet der UEFA Hilfe an

Nach dem Aus im Viertelfinale der Champions League gegen Atlético Madrid (0:2/2:1) wird der FC Barcelona nicht müde, die Gründe vor allem bei den Schiedsrichtern zu suchen. Die Katalanen haben wie bereits nach dem Hinspiel eine formelle Beschwerde bei der UEFA eingereicht, in dem sie ihre „tiefe Besorgnis und Unzufriedenheit hinsichtlich der Schiedsrichterleistung und der getroffenen Entscheidungen“ zum Ausdruck bringen. Zwar könnten Fehler passieren, die Häufung dieser haben jedoch „einen klaren Einfluss auf das Endergebnis der beiden Spiele, was zum Ausscheiden der Mannschaft führte“.

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Barcelona fordert keine Spielwiederholung oder eine Änderung des Ergebnisses, sondern „eine Erklärung dafür, warum die Fehler begangen wurden“. Zudem fügte der Verein laut der ‚Mundo Deportivo‘ eine Liste aller Schiedsrichterfehler bei. Diese beinhaltet beide Platzverweise, drei nicht gegebene Elfmeter und zwei Fouls von Koke. Zudem zeige sich Barça „bereit, mit der UEFA zusammenzuarbeiten, um die Anwendung der Regeln präziser zu gestalten“.

Wilde Trainerspekulationen

Im Gegensatz zum Rivalen will Real Madrid, dessen Bosse nach der Niederlage gegen den FC Bayern (1:2/3:4) ebenfalls auf den Schiedsrichter geschimpft hatten, laut spanischer Presse keine Beschwerde einlegen und konzentriert sich stattdessen auf die Zukunftsplanung. Kern der Überlegungen ist die Trainerposition. Dort taucht überraschend wieder der Name Jürgen Klopp auf. Wie die ‚Daily Mail‘ berichtet, haben die Königlichen „Klopp und Mauricio Pochettino als potenzielle Nachfolger im Visier – falls sie Álvaro Arbeloa nach dem Ausscheiden aus der Champions League gegen Bayern München entlassen sollten“.

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Der englischen Boulevardzeitung zufolge „schätzt Madrids Präsident Florentino Pérez sowohl Klopp als auch Pochettino“, weshalb beide vereinsintern in Erwägung gezogen werden. Letzterer verstehe sich zudem seit gemeinsamen PSG-Zeiten exzellent mit Kylian Mbappé, dessen Wort Gewicht in der Real-Kabine hat. Der ebenfalls gehandelte Didier Deschamps soll dagegen vor allem bei den Vereinsmitgliedern der Königlichen „nicht auf einhellige Zustimmung stoßen“, so die ‚L’Équipe‘. Parallel dazu berichtet jedoch ‚El Chiringuito‘, dass eine Weiterbeschäftigung von Arbeloa nicht ausgeschlossen sei: „In den nächsten Tagen wird es ein Treffen zwischen Pérez und Arbeloa geben, um eine Bilanz der Saison zu ziehen.“