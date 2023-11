Europa-Rückkehr: Messi spricht Klartext

Ausnahmespieler Lionel Messi hat es auch mit seinen 36 Jahren noch drauf. Jüngst wurde der argentinische Weltmeister zum achten Mal als bester Fußballer der Welt ausgezeichnet, mit knapp 100 Punkten Vorsprung sicherte sich der Offensivspieler den Ballon d’Or vor Triple-Gewinner Erling Haaland. Auch bei seinem neuen Arbeitgeber sammelte Messi in 14 Einsätzen bereits fleißig Scorerpunkte (elf Tore, fünf Assists).

Kein Wunder also, dass der FC Barcelona La Pulga gerne wieder nach Katalonien gelotst hätte. Eine Wiedervereinigung kam allerdings sowohl im vergangenen Sommer – Messi entschied sich für ein Engagement bei Inter Miami – als auch in diesem Winter nicht zustande. Könnte der Wunschtraum trotzdem noch in Erfüllung gehen?

Eines steht für Messi fest, er will eines Tages an seine alte Wirkungsstätte zurückkehren. Dazu kommt es allerdings erst nach dem Ende seiner aktiven Karriere, wie er in einem Interview mit der ‚L’Equipe‘ verraten hat: „Wir werden wieder in Barcelona leben. Das ist unser Zuhause. Und wenn ich meine Fußballschuhe an den Nagel hänge, werde ich wahrscheinlich meinen neuen Weg finden. Als Trainer? Ich glaube nicht, aber es wird ganz sicher mit Fußball zu tun haben.“

Auf die Frage, ob er endgültig mit dem europäischen Fußball abgeschlossen hat, antwortet Messi: „Ja, ich glaube schon. Ich habe in Europa alles gewonnen, wovon ich geträumt habe. Jetzt, wo ich in die USA gekommen bin, denke ich nicht daran, jemals wieder in Europa zu spielen.“ Ein Comeback steht folglich nicht zur Disposition, das Ende einer Ära scheint besiegelt.