Bayer verpflichtet Sturm-Juwel Damjanovic

Ein weiteres Top-Talent schlägt seine Zelte zeitnah bei Bayer Leverkusen auf. Wie der Bundesligist offiziell mitteilt, wechselt Mittelstürmer Aleksa Damjanovic im Sommer zu den Rheinländern. Der erst 17-Jährige erhält bei der Werkself einen langfristigen Vertrag.

Für den 1,98 Meter großen Linksfuß zahlt Bayer dem Vernehmen nach eine Ablösesumme in Höhe von fünf Millionen Euro an Roter Stern Belgrad, die durch etwaige Bonuszahlungen auf bis zu acht Millionen Euro ansteigen kann. Der serbische Rekordmeister sichert sich Berichten zufolge zudem eine Weiterverkaufsbeteiligung.

„Aleksa Damjanovic ist eines der vielversprechendsten Sturmtalente in Europa“, betont Bayers Geschäftsführer Sport Simon Rolfes, „er ist sehr wissbegierig und erfolgshungrig. Wir freuen uns, ihn ab Sommer hier bei Bayer 04 zu haben.“ Direktor Fußball Kim Falkenberg sieht in Damjanovic „einen Angreifer, der seinen robusten Körper im Strafraum glänzend einzusetzen weiß. Dazu kommen seine großen Qualitäten im Abschluss und im Kopfballspiel.“

Der Youngster selbst betrachtet den Wechsel als „eine fantastische Möglichkeit, mich bei einem Top-Klub wie Bayer 04 zu entwickeln und zu verbessern. Für mich ist es genau die richtige Station, um im Sommer den Schritt ins Ausland zu wagen. Ich bin hochmotiviert, mich hier in Leverkusen durchzusetzen.“

Bis Sommer bleibt Damjanovic noch bei Roter Stern, wo er schon regelmäßig bei den Profis im Kader steht. Bis dato kommt der Teenager auf sieben Einsätze in der ersten Liga. Im Werben um den serbischen U19-Nationalspieler, der auch einen österreichischen Pass besitzt, setzte sich Leverkusen gegen die direkten Konkurrenten RB Leipzig, Eintracht Frankfurt und TSG Hoffenheim durch.