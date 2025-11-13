„Größte Umstellung“: Woltemade über England-Wechsel

Während Florian Wirtz (22) in der Premier League mit Anlaufschwierigkeiten zu kämpfen hat, ist der Plan von Newcastle United mit der Verpflichtung von Nick Woltemade (23) voll aufgegangen. Gegenüber ‚RTL/ntv‘ und ‚sport.de‘ geht der deutsche Nationalspieler auf die Unterschiede zwischen der Bundesliga und der Premier League ein: „Ich konnte es mir vorher auch nicht so richtig vorstellen – man hört es zwar oft, aber jetzt habe ich es am eigenen Leib erfahren. Der größte Unterschied ist die Physis. In der Bundesliga wird öfter die spielerische Lösung gesucht, während es in England direkter zur Sache geht. Das war für mich die größte Umstellung, gerade beim Wechsel in eine neue Liga.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Woltemade wechselte im Sommer für 75 Millionen Euro exklusive etwaiger Boni vom VfB Stuttgart zu den Magpies. In seinen ersten 14 Spielen erzielte er immerhin schon sechs Treffer. Insgesamt blickt der gebürtige Bremer demütig auf sein erfolgreiches Jahr zurück, in dem er beim VfB zum Nationalspieler reifte: „So ein Jahr ist nicht selbstverständlich, ich bin da sehr dankbar für und will weiter für so tolle Momente arbeiten.“ Sein Vertrag in Newcastle läuft bis 2031, das nächste große Ziel ist die Teilnahme an der Weltmeisterschaft im kommenden Jahr mit der deutschen Nationalmannschaft.