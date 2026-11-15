Brisantes Davies-Statement veröffentlicht

Alphonso Davies vom FC Bayern hat es mal wieder erwischt. Im Einsatz für die kanadische Nationalmannschaft gegen Guatemala (3:2) musste der Linksverteidiger bereits nach wenigen Minuten ausgewechselt werden. Vermutet wird eine Muskelverletzung, der genaue Schweregrad ist aber noch unklar.

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Zur Feststellung der genauen Diagnose sollte Davies eigentlich umgehend zurück nach München fliegen. Am gestrigen Samstagabend ließen die Kanadier allerdings wissen, dass der 25-Jährige erst am heutigen Sonntagabend in den Flieger steigt.

„Alphonso reist heute mit der Mannschaft nach Toronto, wo er sich weiteren Untersuchungen unterziehen wird. Am Sonntag wird er dann nach München zurückkehren“, zitiert ‚OneSoccer‘ den kanadischen Verbandssprecher – ob man an der Säbener Straße mit dem Vorgang so glücklich ist?

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Keine schöne Vorgeschichte

Der Hintergrund ist zumindest durchaus brisant: Im März 2025 hatte sich Davies in einem Länderspiel einen Kreuzbandriss zugezogen, der erst im Flieger festgestellt wurde. FCB-Vorstandsboss Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen bezeichnete den kanadischen Fußballverband damals als „unverantwortlich“, schließlich könne es nicht sein, dass eine so schwere Verletzung nicht diagnostiziert wird und der Spieler damit auf einen Zwölf-Stunden-Flug geschickt wird.

Es bleibt abzuwarten, wie schlimm es den schnellen Linksfuß nun erwischt hat und inwiefern sich die Kommunikation zwischen den Bayern und dem WM-Gastgeber mittlerweile verbessert hat.