Die Erfolgsgeschichte von Kacper Potulski beim 1. FSV Mainz 05 geht langfristig weiter. Wie die Rheinhessen verkünden, hat der 19-jährige Innenverteidiger seinen Vertrag vorzeitig um zwei weitere Jahre bis 2030 verlängert.

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Im Rahmen der Verlängerung wurde das Gehalt des jungen Abwehrspielers deutlich angehoben, berichtete die ‚Bild‘ im Vorfeld. Im Laufe der Saison erkämpfte sich Potulski einen Stammplatz unter Coach Urs Fischer. Außerdem absolvierte er bereits vier Länderspiele für Polen.