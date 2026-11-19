Bundesliga
Mainz gelingt wichtige Verlängerung
1 min.
@Maxppp
Die Erfolgsgeschichte von Kacper Potulski beim 1. FSV Mainz 05 geht langfristig weiter. Wie die Rheinhessen verkünden, hat der 19-jährige Innenverteidiger seinen Vertrag vorzeitig um zwei weitere Jahre bis 2030 verlängert.
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1. FSV Mainz 05 @1FSVMainz05 – 16:40
Kacper Potulski verlängert seinen Vertrag 🤝Bei X ansehen
Der 19-jährige polnische Nationalspieler war als 16-Jähriger in das Mainzer Nachwuchsleistungszentrum gewechselt und konnte sich bereits in der vergangenen Spielzeit zum festen Bestandteil der Profi-Mannschaft entwickeln.
#Mainz05
Der 19-jährige polnische Nationalspieler war als 16-Jähriger in das Mainzer Nachwuchsleistungszentrum gewechselt und konnte sich bereits in der vergangenen Spielzeit zum festen Bestandteil der Profi-Mannschaft entwickeln.
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Im Rahmen der Verlängerung wurde das Gehalt des jungen Abwehrspielers deutlich angehoben, berichtete die ‚Bild‘ im Vorfeld. Im Laufe der Saison erkämpfte sich Potulski einen Stammplatz unter Coach Urs Fischer. Außerdem absolvierte er bereits vier Länderspiele für Polen.
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