Elversberg präsentiert Book-Nachfolger

Die SV Elversberg hat einen Nachfolger für Ole Book gefunden. Wie der Zweitligist mitteilt, übernimmt Josef Welzmüller die neu geschaffene Position des Technischen Direktors. Welzmüller soll künftig die Bereiche Spielphilosophie, Methodik und Spielerentwicklung verantworten und dabei die Brücke vom Nachwuchsleistungszentrum bis hin zum Profikader schlagen. Die Verpflichtung folgt auf den Abschied von Ole Book, der vor zwei Wochen zu Borussia Dortmund gewechselt war.

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Welzmüller wird wie sein Vorgänger eng mit der Sportlichen Leitung bei Transferentscheidungen zusammenarbeiten. Der 36-Jährige blickt voller Vorfreude auf seine neue Aufgabe: „Die SV Elversberg hat in den vergangenen Jahren bewiesen, dass eine klare Spielidee und konsequente Entwicklungsarbeit den Unterschied machen können, unabhängig von Budgetgrößen. Diese Haltung teile ich vollkommen. Ich freue mich darauf, die sportliche Philosophie des Vereins weiterzuentwickeln, junge Spieler auf ihrem Weg zu begleiten und gemeinsam mit dem gesamten Team dafür zu sorgen, dass die SVE auch in Zukunft für mutigen, attraktiven Fußball steht.“