Nachfolge geklärt: Union schmeißt Baumgart raus

Wirklich abgezeichnet hat es sich nicht. Kurz vor Mitternacht am Samstag nach dem desolaten 1:3 gegen den 1. FC Heidenheim hat der 1. FC Union Berlin verkündet, dass Steffen Baumgart mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entbunden wurde. Mit ihm müssen auch seine Co-Trainer Danilo de Souza und Kevin McKenna gehen.

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„Wir spielen bisher eine absolut enttäuschende Rückrunde und lassen uns vom Tabellenstand nicht blenden: Unsere Lage ist nach wie vor bedrohlich und wir benötigen dringend Punkte, um den Ligaverbleib zu sichern. Zwei Siege aus vierzehn Spielen seit der Winterpause und die gezeigten Leistungen in den letzten Wochen geben uns nicht die Überzeugung, dass uns eine Trendumkehr in der bisherigen Konstellation noch gelingt“, wird Geschäftsführer Profifußball Horst Heldt in der Pressemitteilung der Eisernen zitiert.

Novum in der Bundesliga

Union hat in der Rückrunde nur neun Zähler aus zwölf Spielen geholt, noch beträgt der Vorsprung auf den Relegationsrang aber sieben Punkte. Bis zum Saisonende wird ab sofort Marie-Louise Eta übernehmen. Die 34-Jährige trainiert aktuell die U19 bei den Köpenickern und übernimmt im Sommer die Frauenmannschaft als Cheftrainerin.

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In den verbleibenden fünf Partien soll sie zunächst aber bei den Männern für die Wende sorgen. Sie ist damit die erste Cheftrainerin, die dieses Amt in der Bundesliga offiziell besetzt. Schon vor drei Jahren hatte sie gemeinsam mit Marco Grote interimistisch für Union an der Seitenlinie gestanden, nachdem Urs Fischer entlassen worden war. Im deutschen Profifußball ist bislang in Sabrina Wittmann bei Drittligist FC Ingolstadt seit Juni 2024 nur eine einzige Frau als Cheftrainerin im Einsatz. Wer ab dem Sommer dann den Trainerposten bei Union übernimmt, ist noch nicht geklärt.