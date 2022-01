Frankreich-Interesse an Bürki

Roman Bürki weckt Begehrlichkeiten in der Ligue 1. Wie ‚Sky‘ berichtet, bekundet die AS St. Étienne Interesse am schweizerischen Schlussmann, der noch bis 2023 bei Borussia Dortmund unter Vertrag steht.

Während die Franzosen dem Bericht zufolge eine Leihe favorisieren, soll der BVB einen festen Transfer anstreben. In der internen Torhüter-Hierarchie ist der 31-Jährige hinter Gregor Kobel (24) und Marwin Hitz (34) nur dritte Wahl.

Klar ist: Der BVB würde Bürki gerne im Winter abgeben, um das stolze Gehalt in Höhe von rund fünf Millionen Euro einzusparen. Nachdem im Sommer ein Wechsel zum FC Basel scheiterte, ist der neunfache Nationalspieler nun wieder auf dem Markt.