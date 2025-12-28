Brighton tütet wichtige Verlängerung ein

Lewis Dunk bleibt Brighton & Hove Albion über den Sommer hinaus erhalten. Laut ‚The Athletic‘ hat sich der zum Saisonende auslaufende Kontrakt des Kapitäns automatisch um ein Jahr bis 2027 verlängert. Die obligatorische Verlängerungsoption soll bereits am 13. Dezember gegriffen haben, als Dunk gegen den FC Liverpool (0:2) zum 15. Mal in der laufenden Premier League-Saison in der Startelf gestanden hatte.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 34-jährige Innenverteidiger hat bereits 283 Pflichtspiele in der vermeintlich besten Liga der Welt bestritten. Insgesamt stand er für Brighton in 502 Partien auf dem Platz. Zudem blickt Dunk auf sechs Länderspieleinsätze für England zurück.