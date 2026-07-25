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Offiziell 2. Bundesliga

Fürth holt Keresztes

von Dominik Sandler - Quelle: sgf1903.de
3 min.
Heiko Vogel steht mit Greuther Fürth vor dem Abstieg in die 3. Liga @Maxppp

Die SpVgg Greuther Fürth hat sich in der Innenverteidigung verstärkt. Vom ungarischen Erstligisten Nyiregyhaza wechselt Krisztian Keresztes für ein Jahr auf Leihbasis an den Ronhof. Zudem hat sich das Kleeblatt eine Kaufoption für den 26-Jährigen gesichert.

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„Wir haben mit Krisztian einen Innenverteidiger im besten Alter als Ersatz für Ziereis gewinnen können. Er bringt die notwendige Größe mit und gibt uns als Linksfuß erweiterte Möglichkeiten im Spielaufbau“, so Geschäftsführer Sport Daniel Meyer über den Neuzugang.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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