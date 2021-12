Corona: United-Spiel abgesagt

Das für den heutigen Dienstag (20:30 Uhr) angesetzte Premier League-Spiel zwischen dem FC Brentford und Manchester United wurde kurzfristig abgesagt. Das teilte die Liga in der Nacht offiziell mit. Grund sind mehrere positive Coronafälle bei United.

Ein Nachholtermin steht noch nicht fest. Auch die Partie zwischen Tottenham Hotspur und Brighton & Hove Albion am vergangenen Sonntag war bereits wegen eines Covid-Ausbruchs abgeblasen worden.

The Premier League has confirmed that our game against Brentford on Tuesday has been postponed.#MUFC | #BREMUN