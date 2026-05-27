Einigung: Gordon-Medizincheck gebucht

Der Wechsel von Anthony Gordon zum FC Barcelona nimmt offenbar immer konkrete Form an. Laut dem britischen Journalisten Ben Jacobs haben die Katalanen eine Einigung mit Newcastle United über einen Transfer in Höhe von rund 80 Millionen Euro plus Boni erzielt. Barça habe den Medizincheck noch für diese Woche angesetzt und erwarte einen baldigen Vollzug.

Unter der Anzeige geht's weiter

Update (20:21 Uhr): Laut Fabrizio Romano ist der Deal beschlossene Sache. Der Transferexperte berichtet von einer fixen Ablöse von 70 Millionen plus Bonuszahlungen, die den Gesamtbetrag auf über 80 Millionen ansteigen lassen könnten. Gordon soll am morgigen Donnerstag für Medizincheck und Unterschrift nach Barcelona reisen.

Welchen Klub würdet ihr Anthony Gordon empfehlen? FC Barcelona FC Bayern Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Der FC Bayern geht im Werben um Gordon also aller Voraussicht nach leer aus. Die Münchner waren sich mit dem 25-jährigen Offensivmann schon länger grundsätzlich einig, ziehen nun aber gegenüber Barcelona den Kürzeren. Laut der ‚Sport‘ will der Klub von Trainer Hansi Flick den englischen Nationalspieler für fünf Jahre unter Vertrag nehmen.