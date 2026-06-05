Menü Suche
Kommentar 2
FT-Kurve Bundesliga

FC Bayern: Der Wunschpreis für Saibari

von Lukas Hörster
Ismael Saibari reckt die Faust @Maxppp

Geht es nach den FT-Usern, sollte der FC Bayern für die Dienste von Ismael Saibari (25) nicht allzu tief in die Tasche greifen. In einer Umfrage votierten 53 Prozent der 4369 Teilnehmer für eine Ablöse von weniger als 40 Millionen Euro.

Unter der Anzeige geht's weiter
Wie viel Geld sollte Bayern maximal für Saibari in die Hand nehmen?
- Beendet
Bild wird erstellt

Tatsächlich wird der Preis aber darüber liegen. Die PSV Eindhoven startete mit einer Forderung von 60 Millionen Euro in die Verhandlungen, die Bayern boten 48 Millionen. Beide Seiten haben sich seither deutlich angenähert. In der kommenden Woche könnte der Transfer des Offensivallrounders fix werden.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (2)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Eredivisie
PSV
FC Bayern
Ismael Saibari

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Eredivisie Eredivisie
PSV Logo PSV Eindhoven
FC Bayern Logo FC Bayern München
Ismael Saibari Ismael Saibari
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert