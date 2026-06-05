FC Bayern: Der Wunschpreis für Saibari

Geht es nach den FT-Usern, sollte der FC Bayern für die Dienste von Ismael Saibari (25) nicht allzu tief in die Tasche greifen. In einer Umfrage votierten 53 Prozent der 4369 Teilnehmer für eine Ablöse von weniger als 40 Millionen Euro.

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Wie viel Geld sollte Bayern maximal für Saibari in die Hand nehmen? Weniger als 40 Millionen 40-60 Millionen Mehr als 60 Millionen Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Tatsächlich wird der Preis aber darüber liegen. Die PSV Eindhoven startete mit einer Forderung von 60 Millionen Euro in die Verhandlungen, die Bayern boten 48 Millionen. Beide Seiten haben sich seither deutlich angenähert. In der kommenden Woche könnte der Transfer des Offensivallrounders fix werden.