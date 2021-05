Paukenschlag: Mourinho heuert bei der Roma an

José Mourinho hat einen neuen Verein gefunden. Wie die AS Rom verkündet, übernimmt der 58-Jährige zur kommenden Saison das Cheftrainer-Amt. Der Portugiese unterschreibt nach offiziellen Klubangaben einen bis 2024 datierten Dreijahresvertrag.

Mourinho war zuletzt bei Tottenham Hotspur aktiv. Vor rund zwei Wochen wurde der Trainer-Routinier jedoch aufgrund sportlicher Erfolglosigkeit freigestellt. Die Roma wird aktuell von Paulo Fonseca trainiert. Der auslaufende Vertrag des 48-Jährigen wird aber nicht verlängert.

„Wir sind begeistert und freuen uns, José Mourinho in der AS Roma-Familie begrüßen zu dürfen. Als großer Champion, der auf jeder Ebene Trophäen gewonnen hat, wird José unserem ehrgeizigen Projekt enorme Führungsqualitäten und Erfahrung verleihen. Die Ernennung von José ist ein großer Schritt, um eine langfristige und beständige Siegerkultur im gesamten Verein aufzubauen“, wird das Roma-Führungsduo Dan Friedkin & Ryan Friedkin zitiert.

„Nach Treffen mit den Eigentümern und Tiago Pinto (Geschäftsführer, Anm. d. Red.) habe ich sofort das ganze Ausmaß ihrer Ambitionen für die AS Rom verstanden. Es ist derselbe Ehrgeiz und Antrieb, der mich immer motiviert hat, und gemeinsam wollen wir in den kommenden Jahren ein siegreiches Projekt aufbauen. Die unglaubliche Leidenschaft der Roma-Fans hat mich überzeugt, den Job anzunehmen, und ich kann es kaum erwarten, die nächste Saison zu beginnen“, so Mourinho.