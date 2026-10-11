TSG: Bittere Nachricht für Wimmer

Die TSG Hoffenheim muss vorerst auf Patrick Wimmer verzichten. Wie der Bundesligist mitteilt, hat sich der 25-Jährige eine Muskelverletzung im hinteren Oberschenkel zugezogen. Der Offensivakteur wird den Kraichgauern bis zur nächsten Länderspielpause im November fehlen.

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Gute Besserung, Wimmsi! Patrick Wimmer hat sich eine Muskelverletzung am hinteren Oberschenkel zugezogen und wird uns voraussichtlich bis zur nächsten Länderspielphase fehlen. https://t.co/FwDCfa5wcq — TSG Hoffenheim (@tsghoffenheim) October 11, 2026

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Wimmer verpasst somit die kommenden acht Pflichtspiele der TSG, darunter wichtige Duelle in der Europa League sowie die zweite Runde des DFB-Pokals gegen Holstein Kiel (28. Oktober). Der Österreicher war im vergangenen Sommer für zehn Millionen Euro vom VfL Wolfsburg gewechselt und steuerte seither in sechs Partien zwei Tore und eine Vorlage bei.