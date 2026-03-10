Real: Nächster Top-Trainer auf der Shortlist

Bei Real Madrid geht der Blick in Sachen Trainersuche schon auf die kommende Saison. Laut ‚ESPN‘ haben die Madrilenen dabei Mauricio Pochettino als geeigneten Kandidaten ausgemacht. Der 54-Jährige wird die USA im Juni zur Weltmeisterschaft führen, im Anschluss daran endet sein Vertrag.

Der Argentinier wurde in den vergangenen Jahren immer wieder mit den Königlichen in Verbindung gebracht. Dort sucht Florentino Pérez nach einem Nachfolger für Álvaro Arbeloa, der seit der Übernahme von Xabi Alonso nicht wirklich zu überzeugen weiß. Auch Massimiliano Allegri und Jürgen Klopp befinden sich auf der Shortlist.