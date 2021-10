Pellegrini verlängert in Rom

Lorenzo Pellegrini hat seinen Vertrag bei der AS Rom verlängert. Wie die Römer verkünden, bindet sich der 25-Jährige bis 2026 an die Giallorossi. Der ursprünglich geltende Vertrag des italienischen Nationalspielers wäre im kommenden Sommer ausgelaufen. Durch die Verlängerung entfällt auch die Ausstiegsklausel in Höhe von 30 Millionen Euro.

Seit 2017 spielt Pellegrini für die Roma. Für zehn Millionen Euro kam der zentrale Mittelfeldspieler von US Sassuolo nach Rom. Dort spielte Pellegrini allerdings nur zwei Spielzeiten. Vor seiner Zeit in Sassuolo war der Kapitän der Mannschaft von José Mourinho schon für die AS aktiv und durchlief auch die Jugendabteilungen des Klubs aus der Hauptstadt.