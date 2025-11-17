Menü Suche
Problem für Bayern: Wunschklub will Grimaldo

Bayer Leverkusen muss sich langsam aber sicher mit einem Abschied von Alejandro Grimaldo anfreunden. Der Linksverteidiger ist begehrt und könnte in die Heimat zurückkehren.

von Dominik Sandler - Quelle: Mundo Deportivo
Alejandro Grimaldo streckt die Arme aus @Maxppp

Sollte Raphaël Guerreiro (31) den FC Bayern am Saisonende ablösefrei verlassen, wäre Alejandro Grimaldo (30) die logische Alternative. Der Spanier ist – genau wie Guerreiro – mit ordentlich Offensivdrang ausgestattet, kann auf verschiedenen Positionen zum Einsatz kommen und würde dem deutschen Rekordmeister so eine Menge Variabilität bieten.

Die Werkself will Grimaldo, dessen Vertrag noch bis 2027 läuft, nur äußerst ungern an die Konkurrenz aus München verkaufen. Da kommt das erneute Interesse des FC Barcelona äußerst gelegen. Laut der ‚Mundo Deportivo‘ wollen die Katalanen den Freistoßspezialisten nach wie vor zurückholen. Schon im vergangenen Sommer hat Grimaldo mit einer Rückkehr zu seinem Jugendklub geliebäugelt, der Wechsel ist aber letztlich nicht zustandegekommen.

Der spanischen Sportzeitung zufolge wünscht sich der Linksfuß nach wie vor einen Wechsel zu Barça. Erst in der vergangenen Woche hatte die ‚Bild‘ berichtet, dass ein spanischer Klub „weit über zehn Millionen Euro“ zahlen müsste, um Grimaldo zu verpflichten. Für Gespräche sei die Werkself aber offen. Die Bayern müssten hingegen deutlich mehr zahlen.

