Eggestein-Verbleib? „Wunsch, weiter Bundesliga zu spielen“

Johannes Eggestein will am liebsten weiter in der Bundesliga spielen – mit dem FC St. Pauli oder einem anderen Klub. Der Stürmer, dessen Vertrag zum Ende der Saison ausläuft, sagt gegenüber der ‚Hamburger Morgenpost‘: „Ich habe immer betont, dass ich auf St. Pauli zufrieden bin und mich wohlfühle. Natürlich ist es ein Wunsch, weiterhin in der Bundesliga zu spielen, aber daran arbeite ich ja auch gerade. Ich will unbedingt mit St. Pauli drinbleiben – egal, was mit meiner vertraglichen Situation passiert. Meine Entscheidung wird unabhängig von der Liga-Zugehörigkeit sein.“

Der Angreifer ist seit 2022 bei den Kiezkickern und wartet nach einer bislang ordentlichen Saison nun bereits seit fünf Partien auf einen Scorer. „Mir ist völlig klar, dass es bis zum letzten Spieltag offen sein kann, ob St. Pauli den Klassenerhalt schafft. Ich habe eine persönliche Entscheidung zu treffen und die soll nicht erst ganz spät fallen. Für mich geht es darum, ein klares Bekenntnis zu einem Verein abzugeben“, so der 26-Jährige. Der Vorsprung des FC St. Pauli auf den Relegationsrang beträgt vor dem 25. Spieltag vier Zähler.