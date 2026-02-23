Umstritten: Glasner reagiert auf Fan-Kritik

Oliver Glasner kann den Frust der eigenen Fans und die Kritik an seiner Person nachvollziehen. Das bekräftigt der angezählte Trainer von Crystal Palace nach dem mageren 1:0-Sieg gegen Schlusslicht Wolverhampton Wanderers am gestrigen Sonntag gegenüber ‚Sky Sports‘: „Das ist in Ordnung. Die Fans sind genauso enttäuscht wie wir und können nicht direkt mit uns sprechen, daher ist dies ihre Gelegenheit, ihrer Stimmung Ausdruck zu verleihen. Andererseits haben sie die Mannschaft bis zum Schluss unterstützt, und deshalb denke ich, dass sie uns zum Sieg verholfen haben.“

Während der Partie hatten die Anhänger ihrem Ärger über die schwache Saison der Londoner immer wieder mit Sprechchören und Botschaften auf Plakaten Luft gemacht. Der Erfolg gegen die Wolves war erst der zweite in den vergangenen 16 Pflichtspielen des Klubs. Glasner wird die Eagles aller Voraussicht nach im Sommer entlassen und wird bereits seit einigen Monaten als einer der Kandidaten für den Trainerstuhl von Manchester United gehandelt. Das Interesse der Red Devils soll jedoch auch aufgrund der gezeigten Leistungen von Palace in den vergangenen Wochen abgekühlt sein.