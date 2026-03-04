Menü Suche
Abgang: Prömel informiert TSG

von Dominik Sandler - Quelle: Sky
Grischa Prömel im Einsatz für die TSG Hoffenheim @Maxppp

Die TSG Hoffenheim muss im Sommer den Abgang von Grischa Prömel hinnehmen. Laut ‚Sky‘ hat der 31-Jährige die Verantwortlichen in Sinsheim am heutigen Mittwoch über sein Vorhaben informiert, den Verein zu verlassen. Dem Bezahlsender zufolge wird Prömel sich dem VfB Stuttgart anschließen.

Dort unterschreibt der gebürtige Stuttgarter einen bis 2029 gültigen Vertrag. Nach seinem Kreuzbandriss ist Prömel in dieser Saison stark zurückgekommen und einer der Leistungsträger der TSG. Nach vier Jahren endet das zweite Kapitel in Hoffenheim im Sommer endgültig.

