Angeliño mit Galatasaray einig

Linksverteidiger Angeliño hat sich mit Galatasaray auf einen Wechsel verständigt. Wie der ‚kicker‘ berichtet, ist sich der Spanier von RB Leipzig mit den Istanbulern über einen Transfer einig geworden. Allerdings müssen die beiden Klubs noch um die Ablösesumme verhandeln, so das Sportmagazin. Ein Angebot soll dem Bundesligist bereits vorliegen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Angeliño war in der abgelaufenen Saison an die TSG Hoffenheim verliehen. Trotz zeitweise überzeugender Leistungen des Linksfußes – 13 Torbeteiligungen in 35 Spielen – haben die Sinsheimer von der 20 Millionen schweren Ausstiegsklausel keinen Gebrauch gemacht. Der Kontrakt des 26-Jährigen bei RB ist noch bis 2025 datiert, wird aber höchstwahrscheinlich nicht erfüllt.

Lese-Tipp

Erfolgsgeschichte geht weiter: Icardi bleibt bei Gala