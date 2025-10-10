Kimmich rechts: DFB-Team startet mit zwei Dortmundern

Julian Nagelsmann vollzieht tatsächlich die doppelte Rolle rückwärts: Zum zweiten Mal während seiner zweijährigen Amtszeit versetzt der Joshua Kimmich vom Zentrum auf die Rechtsverteidiger-Position. Erst im Sommer hatte Nagelsmann verkündet, dass der Kapitän fortan wieder auf der Sechs spielen solle.

Im Sinsheimer Bundesligastadion laufen gegen Luxemburg zudem mit Jonathan Tah, Aleksandar Pavlovic und Serge Gnabry drei weitere Profis des formstarken FC Bayern auf. Sein DFB-Comeback nach längerer verletzungsbedingter Abwesenheit gibt derweil Nico Schlotterbeck von Borussia Dortmund. Auch dessen Teamkollege Karim Adeyemi darf beginnen.

Die deutsche Startelf