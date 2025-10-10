Menü Suche
Kommentar 47
WM-Qualifikation Europa

Kimmich rechts: DFB-Team startet mit zwei Dortmundern

Die deutsche Nationalmannschaft steht nach nur einem Sieg aus den ersten beiden WM-Quali-Spielen unter Druck. Nun ist die Aufstellung für die Freitagabendpartie gegen Luxemburg (20:45 Uhr) bekannt.

von Lukas Hörster
Joshua Kimmich bedankt sich bei den Fans @Maxppp
Deutschland Luxemburg

Julian Nagelsmann vollzieht tatsächlich die doppelte Rolle rückwärts: Zum zweiten Mal während seiner zweijährigen Amtszeit versetzt der Joshua Kimmich vom Zentrum auf die Rechtsverteidiger-Position. Erst im Sommer hatte Nagelsmann verkündet, dass der Kapitän fortan wieder auf der Sechs spielen solle.

Im Sinsheimer Bundesligastadion laufen gegen Luxemburg zudem mit Jonathan Tah, Aleksandar Pavlovic und Serge Gnabry drei weitere Profis des formstarken FC Bayern auf. Sein DFB-Comeback nach längerer verletzungsbedingter Abwesenheit gibt derweil Nico Schlotterbeck von Borussia Dortmund. Auch dessen Teamkollege Karim Adeyemi darf beginnen.

Die deutsche Startelf

