BVB: Kalajdzic Favorit auf Haaland-Erbe – Interesse an Dembélé?

Das Suchprofil für den neuen Mittelstürmer von Borussia Dortmund ist klar umrissen. „Physisch robuster, bezahlbarer Mann mit Torriecher“ beschreiben beispielsweise die ‚Ruhr Nachrichten‘ die Grundvoraussetzungen.

Angesichts dieser Attribute ist kaum verwunderlich, dass die ‚Bild‘ Sasa Kalajdzic mittlerweile als Topkandidaten bezeichnet. Mehr noch: Laut der Boulevardzeitung ist die „Tendenz – stand jetzt: Vertragsunterschrift im Pott“. Der österreichische Nationalspieler wird nach den Nations League-Spielen bis zum 20. Juni in Urlaub fliegen. Für den Anschluss sind „finale Gespräche zwischen der Kalajdzic-Seite und Borussia“ geplant.

Ablöse zwischen 20 bis 23 Millionen

Neben der Größe von zwei Metern spricht auch die Bezahlbarkeit für den 24-jährigen Österreicher. Die ‚Bild‘ taxiert die Ablöse auf 23 Millionen Euro, die ‚Ruhr Nachrichten‘ gehen von rund 20 Millionen Euro aus. Neben dem BVB wird aber auch dem FC Bayern sowie Tottenham Hotspur Interesse nachgesagt.

„Wenn ein Verein Interesse an ihm hat, muss er ein Angebot an Stuttgart abgeben und dann ist immer alles möglich“, öffnet Berater Sascha Empacher im Bayern Insider-Podcast von ‚Bild‘-Journalist Christian Falk die Tür für einen Wechsel und fügt vielsagend an: „Zu Gesprächen mit Fußballvereinen möchte ich nichts sagen. Ob das jetzt Dortmund, Bayern oder England, Italien, Spanien oder Frankreich ist. Grundsätzlich geht es darum, dass Sasa bei einem sehr guten Verein spielt, wo er seine sportlichen Ziele erreichen kann.“

Moussa Dembélé „auf dem Schirm“

Neben Kalajdzic befassen sich die Schwarz-Gelben aber auch mit weiteren Stürmern. Nach Informationen der ‚Ruhr Nachrichten‘ schaut sich der Vizemeister in ganz Europa um. Dabei soll die Borussia „Moussa Dembélé auf dem Schirm“ haben. Der 25-jährige Franzose steht noch bis 2023 bei Olympique Lyon unter Vertrag, hat am gestrigen Donnerstag mit der Verpflichtung von Alexandre Lacazette (31) aber neue Konkurrenz bekommen.

Außerdem im Fokus: Sébastien Haller (27/Ajax Amsterdam) und Hugo Ekitike (19/Stade Reims).