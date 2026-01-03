Menü Suche
Überraschender Winter-Abgang in Wolfsburg?

Seit dem Trainerwechsel hin zu Daniel Bauer stabilisierte sich der VfL Wolfsburg. Doch es gab seither auch Verlierer. Einer davon könnte nun das Weite suchen.

von Lukas Hörster - Quelle: AZ/WAZ
Denis Vavro, Jeanuël Belocian (Bayer Leverkusen) und Maximilian Arnold vom VfL Wolfsburg @Maxppp

Denis Vavro könnte den VfL Wolfsburg auf die Schnelle verlassen. Laut ‚Aller-Zeitung‘ und ‚Wolfsburger Allgemeiner Zeitung‘ liebäugelt der 29-jährige Innenverteidiger aufgrund seines verlorenen Stammplatzes mit einem Winterwechsel. Dieses Szenario gelte sogar als „wahrscheinlich“.

Dabei findet Vavro durchaus attraktive Interessenten vor: ‚AZ‘/‚WAZ‘ bringen die AS Rom und den AC Florenz als mögliche Abnehmer ins Spiel. Vavros Situation werde von den italienischen Traditionsklubs beobachtet.

Im Sommer 2025 war der slowakische Nationalspieler nach einer Leihsaison für zwei Millionen Euro vom FC Kopenhagen in die Autostadt gekommen und bestritt insgesamt 37 Spiele – nur vier davon allerdings in dieser Bundesliga-Saison. Klar ist: Wolfsburg will im Falle eines Vavro-Abgangs Ablöse erzielen. Sein Vertrag läuft noch bis 2027.

Bundesliga
Serie A
Rom
Florenz
Wolfsburg
Denis Vavro

Bundesliga Bundesliga
Serie A Serie A
Rom Logo AS Rom
Florenz Logo AC Florenz
Wolfsburg Logo VfL Wolfsburg
Denis Vavro Denis Vavro
