Überraschender Winter-Abgang in Wolfsburg?

Denis Vavro könnte den VfL Wolfsburg auf die Schnelle verlassen. Laut ‚Aller-Zeitung‘ und ‚Wolfsburger Allgemeiner Zeitung‘ liebäugelt der 29-jährige Innenverteidiger aufgrund seines verlorenen Stammplatzes mit einem Winterwechsel. Dieses Szenario gelte sogar als „wahrscheinlich“.

Dabei findet Vavro durchaus attraktive Interessenten vor: ‚AZ‘/‚WAZ‘ bringen die AS Rom und den AC Florenz als mögliche Abnehmer ins Spiel. Vavros Situation werde von den italienischen Traditionsklubs beobachtet.

Im Sommer 2025 war der slowakische Nationalspieler nach einer Leihsaison für zwei Millionen Euro vom FC Kopenhagen in die Autostadt gekommen und bestritt insgesamt 37 Spiele – nur vier davon allerdings in dieser Bundesliga-Saison. Klar ist: Wolfsburg will im Falle eines Vavro-Abgangs Ablöse erzielen. Sein Vertrag läuft noch bis 2027.