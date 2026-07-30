Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Fast fix: Daghim zurück in die Bundesliga

von Julian Jasch - Quelle: Sky
Adam Daghim mit dem Ball am Kopf @Maxppp

Die TSG Hoffenheim hat sich mit RB Salzburg auf eine Ablöse für Angreifer Adam Daghim (20) verständigt. Die Einigung basiert laut ‚Sky‘ auf einer Entschädigung in Höhe von 14 Millionen Euro plus Boni. In trockenen Tüchern ist der Transfer deswegen aber noch nicht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Laut dem Bezahlsender hat Salzburg bislang nicht final darüber entschieden, ob Daghim überhaupt abgegeben werden soll. Die Tendenz gehe jedoch klar in Richtung Verkauf. Der in der vergangenen Spielzeit an den VfL Wolfsburg verliehene Däne (zwei Länderspiele) hat der TSG bereits zugesagt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Bundesliga
Salzburg
Hoffenheim
Adam Daghim

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Bundesliga Bundesliga
Salzburg Logo FC Salzburg
Hoffenheim Logo TSG Hoffenheim
Adam Daghim Adam Daghim
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert