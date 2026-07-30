Fast fix: Daghim zurück in die Bundesliga

Die TSG Hoffenheim hat sich mit RB Salzburg auf eine Ablöse für Angreifer Adam Daghim (20) verständigt. Die Einigung basiert laut ‚Sky‘ auf einer Entschädigung in Höhe von 14 Millionen Euro plus Boni. In trockenen Tüchern ist der Transfer deswegen aber noch nicht.

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Laut dem Bezahlsender hat Salzburg bislang nicht final darüber entschieden, ob Daghim überhaupt abgegeben werden soll. Die Tendenz gehe jedoch klar in Richtung Verkauf. Der in der vergangenen Spielzeit an den VfL Wolfsburg verliehene Däne (zwei Länderspiele) hat der TSG bereits zugesagt.